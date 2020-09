Ouder koppel doneert stengun aan Bunker Museum IJmuiden

Het Bunker Museum in IJmuiden is een bijzonder collectiestuk rijker: een stengun uit de Tweede Wereldoorlog die de afgelopen 23 jaar op zolder lag bij Gre (79) en Gerard Broek (85) in Velsen-Zuid.

"Tot onze dochter en zoons dat vanwege onze leeftijd niet meer zo'n goed idee vonden", zegt Gre bij NH Nieuws. "Zij vroegen ons een andere plek te vinden, want ook de kleinkinderen spelen wel eens op zolder."

Gre en Gerard kwamen het wapen tegen, toen ze 23 jaar geleden het huis opruimden van een overleden oom. "Gerard vond het prachtig en ik vroeg toen of wij het mochten hebben", aldus Gre. De stengun lag al die jaren achter een stapel grammofoonplaten, in een zolderkast. De patronen bewaarde het koppel in de ovenla.

'Wat doet u nu?'

"Dat vond men een beetje dom van ons", zegt Gre nu. Samen met Gerard en het wapen reed ze op de bonnefooi naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Toen ze de kofferbak van de auto openden, leidde dat tot gefronste wenkbrauwen. "'Wat doet u nu?', vroegen ze ons. Daar waren ze niet van gediend! Gelukkig was een van de medewerkers zo vriendelijk om een kennis te bellen die als vrijwilliger bij de politie werkt. Zo ging het balletje rollen en stonden er na verloop van tijd agenten in Velsen-Zuid met een tas voor de deur. Zij hebben 'm meegenomen en na onderzoek - op ons verzoek - naar het Bunker Museum gebracht."

Gedropt voor het verzet

"Dit is echt uniek", reageert Ryan Crapts van het Bunker Museum. "Deze wapens werden in IJmuiden gedropt voor het verzet. Voor ons museum is dit enorm waardevol, juist omdat het zeer waarschijnlijk ook hier is gebruikt". Het wapen krijgt een prominente plek in de vitrine, pal achter het machinegeweer dat is gebruikt door de IJmuidense verzetsheld, Jan Bonekamp.

Bovenal staat de stengun nu een stuk veiliger . Het museum zit in de voormalige manschappenbunkers die behoren tot de Marine Kustbatterij Heerenduin, een Duits bunkercomplex met dikke, betonnen muren uit de Tweede Wereldoorlog. Gre en Gerard mogen zo vaak komen kijken als ze zelf willen.