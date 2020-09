Auto te water: meisje (12) redt zichzelf en vader

Een 12-jarig meisje heeft gisteravond haar vader en zichzelf uit een benarde positie bevrijd. Toen de auto waarin ze zaten in een sloot langs de snelweg A59 terechtkwam, pakte ze haar mobiele telefoon. Zij wist de aandacht van een langsrijdende automobilist te trekken door met de 'zaklantaarn' van haar mobieltje lichtsignalen te geven.

De auto werd bestuurd door de 50-jarige vader van het meisje en raakte rond 23.00 uur door nog onbekende oorzaak van de weg in de buurt van Waalwijk. Eerst klapte de auto op de vangrail. Daarna belandde hij in de sloot aan de andere kant van de weg, meldt Omroep Brabant.

Toen een automobilist de lichtsignalen zag, waarschuwde hij meteen de hulpdiensten. Die wisten vader en dochter snel te bevrijden. De vader, die zelf aangaf dat hij had gedronken, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Het 12-jarige meisje bleef ongedeerd.