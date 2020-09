Wachttijd coronatest te lang, scholen lopen warm voor commerciële aanbieders

"Als de situatie zo blijft dat je in sommige gevallen vier dagen bezig bent voordat er een uitslag is en een docent zit al die tijd thuis, dan is de keuze wel te begrijpen. Maar wenselijk vinden we het niet", zegt een woordvoerder van de VO-raad.

"We zien nu het begin van een lesinfarct: steeds meer scholen moeten klassen naar huis sturen. Een leraar die er vier dagen niet mag zijn, levert een enorm probleem op voor de ouders van leerlingen", vult een woordvoerder van de PO-raad aan. "Onderwijsgeld zou niet besteed moeten worden aan coronatests. Het snel testen van docenten moet centraal geregeld worden."

Voorrang

Donderdag nam de Tweede Kamer een motie aan waardoor mensen met een vitaal beroep, zoals leraren, voorrang krijgen voor een coronatest. Maar hoe dat geregeld gaat worden is nog niet duidelijk. "Het zou mooi zijn als minister De Jonge dat in het weekend voor elkaar kan krijgen", aldus de PO-raad.

Mocht het nog een tijdje duren voordat mensen in vitale beroepen daadwerkelijk sneller getest kunnen worden, dan staan commerciële laboratoria klaar om hun diensten te verlenen. Bij Coronalab.eu neemt de testcapaciteit op de tien locaties binnenkort flink toe, zegt ondernemer Patrick de Boer. "Van 750 tot 1000 tests per dag naar 2000 tot 3000 tests per dag."

Het zijn niet alleen scholen die bij het lab aankloppen. "We zien mediabedrijven die voor producties de acteurs of de panelleden getest willen hebben. Of het zijn sportploegen die dicht bij elkaar moeten presteren en daardoor ook coronavrij moeten zijn. Ook personeel van banken komt bij ons."

Het commerciële laboratorium gaat binnenkort ook testen voor de GGD's. Het gaat om enkele honderden tests per dag. "Het aanbod om te helpen stond al heel lang uit", zegt De Boer. "Ik denk dat er de afgelopen maanden iets meer power achter het vergroten van de landelijke capaciteit gezet had kunnen worden. Iedereen wist dat het moeilijk zou worden, zeker in het komende griepseizoen."