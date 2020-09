Minder spinazie in de schappen door onstuimig weer

Bladspinazie nodig voor een recept? Dan moet je nu soms een paar winkels af. De hitte eerder deze maand en stortbuien daarna zaten de oogst in de weg, zegt brancheorganisatie GroentenFruit Huis.

"Het weer leidde tot te snelle of juist geen groei", zegt directeur Richard Schouten. "Het geeft maar weer eens aan dat we te maken hebben met een natuurproduct."

Supermarktketens herkennen de situatie. "Het is er wel, maar minder dan normaal", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. Naast spinazie liggen er ook minder andere bladgewassen in de schappen.

Tijdelijk probleem

Het probleem is tijdelijk, benadrukken de brancheorganisaties. Spinazie groeit namelijk relatief snel. "Ik denk dat er al nieuwe spinazie kan worden geoogst die geen last heeft gehad van de hitte", zegt Schouten.

Het grootste deel van de bladspinazie wordt in Nederland geteeld. De mislukte oogsten hebben geen effect op de voorraad diepvriesspinazie, zegt GroentenFruit Huis. Die is al eerder geteeld en kan langer worden bewaard, waardoor die verspreid over het jaar kan worden verkocht.