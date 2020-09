Steeds meer DDoS-aanvallen op bedrijven en organisaties

Steeds meer bedrijven en organisaties worden getroffen door DDoS-aanvallen. Sinds vorige maand is het aantal aanvallen, naar Nederlandse maatstaven, "uitzonderlijk groot", zegt het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aantallen zijn niet bekendgemaakt.

Verscheidene bedrijven en organisaties zijn getroffen, waaronder overheidsinstellingen en internetproviders.

Het centrum zegt dat er meerdere aanvallen waren tot 250 Gigabit per seconde (Gbps). Vorig jaar was de zwaarste aanval 124 Gbps. "Bij 250 Gigabit per seconde moet je je voorstellen dat er 45 ouderwetse cd-roms per seconde op een website worden afgevuurd", zegt NOS-techredacteur Joost Schellevis.

Medeweten van ander land

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft meldingen ontvangen van partijen die afpersingsmails hebben gekregen uit naam van een 'statelijke actor'; dat zijn aanvallen die worden aangestuurd door of uitgevoerd met medeweten van een ander land. Uit welke landen de berichten komen, is niet bekend. Ook het motief is niet duidelijk.

"Maar we moeten niet zomaar conclusies trekken dat landen achter elke aanval zitten. Want een aanval die eerder werd gelinkt aan Rusland, bleek uiteindelijk gewoon het werk van een puber op z'n zolderkamer", zegt Schellevis.

Internetverbinding weggevallen

Bij sommige instellingen hebben de DDoS-aanvallen geleid tot verstoring van de onlinedienstverlening, zegt het Nationaal Cyber Security Centrum. Sommige websites waren helemaal niet meer toegankelijk en internetverbindingen werkten niet meer.

Het Nationaal Cyber Security Centrum roept bedrijven en organisaties op om nog eens goed te kijken naar hun internetveiligheid en maatregelen te nemen.