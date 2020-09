Botsing intercity met vrachtwagen gefilmd, treinverkeer ligt nog uren stil

Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt tot zeker 14.00 uur stil. Oorzaak is de aanrijding van gistermiddag op een spoorwegovergang in Roermond. Toen botste een trein tegen een vrachtwagen, die was geladen met rollen papier. Twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond, zegt de politie. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Iemand die voor het spoor stond te wachten filmde het moment van de aanrijding: