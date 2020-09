Jongeren verdienen meer, krijgen meer zakgeld en komen toch geld tekort

Het meeste geld geven scholieren uit aan kleding, gemiddeld zo'n 48 euro per maand. Het deel van de ouders dat de kosten hiervoor volledig betaalt, is gedaald. Maar het deel dat alles betaalt voor dagjes uit, de telefoon en de vakantie is juist toegenomen.

Toch vindt meer dan de helft van de scholieren dat zij geld tekort komen. Jongeren tot en met 16 ervaren vaker een tekort dan 17- en 18-jarigen. Die hebben ook vaak hogere inkomsten. 43 procent van de jongeren vraagt bij een tekort extra geld aan de ouders. Ook lenen jongeren geld als ze vinden dat ze te weinig hebben.

Tekort zit 'tussen de oren'

Volgens het Nibud worden scholieren in hun omgang met geld beïnvloed door wat ze zien op sociale media. "Het geldtekort zit niet zozeer in de portemonnee, maar vooral tussen de oren," zegt hoogleraar Wilco van Dijk, die de Nibud-leerstoel van de Universiteit Leiden bekleedt. "Jongeren kijken naar wat anderen doen en willen ook doen wat anderen doen. Als het dagelijks lijkt alsof anderen meer geld kunnen uitgeven dan jij, frustreert dat."

Het Nibud ziet wel een aantal positieve ontwikkelingen in het financiële gedrag van scholieren. Ten opzichte van 2016 praten scholieren vaker met hun ouders over het plannen en uitrekenen van uitgaven en helpen ouders vaker met sparen. En meer jongeren krijgen nu dus kleedgeld. Het Nibud vindt kleedgeld een goede manier om te oefenen met geld en keuzes maken. "Het is goed om te zien dat ruim driekwart van de scholieren met de ouders bespreekt wat zij van hun kleedgeld of zakgeld hebben gekocht", aldus het Nibud.