Man overleden op schoolplein in Groningen na steekpartij

Bij een steekpartij in Groningen is vannacht een dode gevallen. De politie kreeg iets na middernacht een melding dat er een man zwaargewond op een schoolplein in het noordoosten van de stad zou liggen.

Toegesnelde agenten en ambulancepersoneel hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij is ter plekke overleden. Over de identiteit van de man is niks bekend.

Ook is niet duidelijk wat er is gebeurd, buiten dat de man een steekwond heeft. De politie doet onderzoek op het schoolplein.