Kwart van Nederlanders ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Bijna een kwart van de Nederlanders zegt dat in de buurt waar ze wonen er weleens drugs wordt gebruikt of gehandeld. Ongeveer vier procent zegt dat ze er veel overlast van hebben, meldt het CBS op basis van gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2019.

Het CBS heeft buurten waar basisteams van de politie actief zijn als uitgangspunt gebruikt voor de cijfers. In Nederland zijn er 167 van deze regionale en lokale politieteams. Vooral in grote steden waar een team van de politie actief is in de wijk, ervaren mensen vaker drugsgebruik en drugshandel.

De onderlinge verschillen tussen de basisteams zijn wel groot. Zo ziet 14 procent van mensen die in de regio van het team Groningen-Zuid wonen af en toe drugsgebruik of -handel. In Amsterdam Centrum-Burgwallen is dat bijna 80 procent.

Grensgebieden

Naast de grote steden zeggen ook inwoners van de grensgebieden met Duitsland en België dat ze vaak geconfronteerd worden met mensen die drugs gebruiken of erin handelen. De helft van de inwoners van Kerkrade geeft aan dat dit voorkomt in hun buurt.

De leefbaarheid in de wijken gaat er ook door achteruit, zeggen de ondervraagden tegen het CBS. Zo zien ze vaker andere vormen van overlast, zoals het lastigvallen van mensen op straat, drankgebruik en rondhangende jongeren.