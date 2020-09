Jagend, drinkend en zwijnenbig in de bek: unieke beelden van wolvin op de Veluwe

In het voorjaar merkten boswachters op de Veluwe al dat er iets anders was. Herten liepen op andere plekken dan normaal en ook in andere groepjes. Ze waren schrikachtiger dan anders. "Als boswachter weet je hoe dieren zich gedragen, dus ik vroeg me meteen af: wat is er aan de hand?", vertelt boswachter Frank Theunissen. "De hele dynamiek in het bos was anders."

In mei werden vervolgens uitwerpselen en pootafdrukken van een wolf gevonden. "Daarmee vonden we de verklaring voor het veranderde gedrag van het wild."

Na de ontdekking hing de boswachter verscheidene camera's op om te kijken of de wolf zich zou vestigen. "Op 14 juni zag ik de wolf voor het eerst op beeld, dat was echt een feestje. Ik haalde de sd-kaart uit de camera en wist niet wat ik moest verwachten. En toen zag ik haar opeens: loopt er een wolf in mijn tuin en ik ben de eerste die het ziet!", vertelt Theunissen enthousiast.

Het bleef niet bij één keer: niet eerder werd in Nederland een wolf zo vaak en zo scherp vastgelegd.