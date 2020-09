Lichamen van vijf kinderen gevonden in woning Duitse stad Solingen

In de Duitse stad Solingen heeft de politie de lichamen van vijf kinderen gevonden. Ze lagen in een woning in het noordoosten van de stad. De 27-jarige moeder wordt door de politie gezien als verdachte, melden Duitse media.

De oma van de kinderen zou de politie hebben gewaarschuwd. Na haar daad heeft de moeder op het centraal station van het nabijgelegen Düsseldorf een zelfmoordpoging gedaan, waarbij ze zwaargewond raakte.

Over de omstandigheden waaronder de kinderen zijn overleden is nog niets duidelijk.

Duitse media tonen beelden van ambulances die voor een appartementencomplex staan: