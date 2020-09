Willem-Alexander met baard op herdenkingsmunt

Run op munt met baard

"Het is hartstikke uniek, deze eerste munt met de afbeelding van de koning met baard. Het is een verandering van zijn portret", zegt Huisman. Of er een ware run komt op de munt met baard valt lastig te voorspellen. "De munt wordt nooit bijgemaakt, er is dus een beperkte uitgave. Dus we verwachten wel animo."

De herdenkingsmunt wordt uitgegeven vanwege het honderdjarig bestaan van het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Koningin Wilhelmina opende het Woudagemaal in Lemmer in 1920. Dit jaar werd er ook een herdenkingsmunt uitgegeven vanwege de herdenking van 75 jaar vrijheid. Die munt is uitverkocht.