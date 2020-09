Vakbond boa's blijft Grapperhaus steunen 'vanwege staat van dienst voor bruiloft'

Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA-ACP, zegt dat de geloofwaardigheid van buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) onder druk staat. De boa's schrijven momenteel al minder coronaboetes uit vanwege de commotie over de bruiloft van minister Grapperhaus.

Grapperhaus benadrukte in een Kamerdebat gisteravond dat hij een aantal keer met de boa's heeft gesproken. "Hij heeft ons in dat gesprek goed uitgelegd wat er op zijn huwelijksdag allemaal heeft plaatsgevonden. En daarbij heeft hij ook het boetekleed aangetrokken", zei Gerrits in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben het vertrouwen in hem uitgesproken. En dat heeft ook te maken met de staat van dienst die hij al had voor de bruiloft. Hij heeft dit niet goed gedaan, maar dat heeft hij ruimschoots toegegeven."

Deuk in geloofwaardigheid boa's

De justitieminister is beschadigd, maar blijft aan als minister. Hij ging gisteravond door het stof in het debat over de foto's van zijn huwelijk. Volgens de oppositie zijn die foto's funest voor zijn geloofwaardigheid als hoofdhandhaver van de coronaregels.

De deuk in de geloofwaardigheid van boa's, handhavers en politiemensen is volgens Gerrits al voor de discussie over Grapperhaus' huwelijk ontstaan. "Deze barst ontstond toen burgemeester Halsema door de demonstranten heen liep op de Dam", zegt hij, verwijzend naar het Black Lives Matters-protest van 1 juni.

De voorzitter van de vakbond wil beleid dat uit te leggen valt in Nederland. "Dit beleid moet door de bevolking worden gedragen en uitvoerbaar zijn voor handhavers", benadrukt Gerrits. Hierdoor moet de geloofwaardigheid van de handhaving worden hersteld. "Want daar zit wel een flinke barst in."

Onduidelijkheid over strafblad

Volgens Gerrits is er onduidelijkheid over de boetes en een eventuele aantekening op hun strafblad, waardoor mensen mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen krijgen en een baan kunnen mislopen. "Dat is in het debat gisteren ook meerdere malen aangegeven, dat dit alles anders in elkaar zit."

Daarnaast willen boa's al langer een wapenstok en pepperspray voor veiligheid en handhaving. Minister Grapperhaus heeft volgens Gerrits toegezegd dat er volgende week een gesprek volgt om hierover verder te praten.