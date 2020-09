Douane vindt cocaïne tussen garnalen en wijn in Rotterdamse haven

De douane heeft in de haven van Rotterdam drugs gevonden in twee verschillende containers. In totaal werd bijna 260 kilo cocaïne ontdekt in pakketjes van een kilo per stuk.

De drugs zaten verborgen in een koelcontainer met bevroren garnalen en een container met flessen wijn, allebei afkomstig van een schip uit Ecuador. Beide containers waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam, dat volgens de douane niets met de drugssmokkel te maken lijkt te hebben.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam, douane, FIOD en zeehavenpolitie doen onderzoek naar de herkomst en bestemming van de cocaïne. De drugs zijn inmiddels vernietigd.