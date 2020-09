Nederlandse kinderen zijn het meest tevreden over hun leven

Kinderen en jongeren kunnen het beste opgroeien in Nederland. Die conclusie trekt Unicef in een onderzoek naar het welzijn van kinderen tot 18 jaar in de 41 meest welvarende landen. Nederland eindigt daarin op de eerste plaats, gevolgd door Denemarken en Noorwegen.

De kinderrechtenorganisatie van de VN onderzocht de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en keek ook naar hun sociale en academische vaardigheden. In de meeste landen is iets minder dan 80 procent tevreden over hun leven. Kinderen in Nederland zijn het meest tevreden. Mexico en Roemenië eindigen op plaats twee en drie. In Turkije zijn kinderen met 53 procent het minst tevreden.

Overgewicht en obesitas zijn wel grote problemen, waarschuwt Unicef. Een kwart van de Nederlandse kinderen is te dik. Wereldwijd kampt een op de drie kinderen tussen de 5 en 19 jaar met overgewicht of obesitas.

Schooldruk

Ook ligt prestatiedruk op scholen in Nederland volgens de kinderrechtenorganisatie op de loer. "We weten uit recent onderzoek dat Nederlandse jongeren de meeste stress ervaren door schooldruk", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. "Naarmate die druk groter wordt, ondervinden jongeren meer emotionele problemen en minder levenstevredenheid."

De coronacrisis komt daar nog eens bovenop. "Kinderen en jongeren hebben mentaal last van de coronapandemie", zegt Laszlo. Unicef roept daarom overheden wereldwijd op kinderen niet uit het oog te verliezen bij het nemen van beslissingen over coronamaatregelen.