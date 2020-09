Unilever haalt olie uit wasmiddel en poetsspullen: 'Dit is ons dieselmoment'

Dat de was schoon en fris uit de wasmachine komt, is voor een groot deel te danken aan aardolie, maar Unilever wil er mee stoppen. De marktleider op het gebied van wasmiddelen en schoonmaakspullen belooft dat er over tien jaar geen fossiele chemicaliën meer in de producten zitten en trekt 1 miljard euro uit voor onderzoek naar alternatieven.

"Dit is ons dieselmoment", zegt Peter ter Kulve van Unilever. "We moeten van de dieselmotor naar elektrische rijden en datzelfde zie je in de schoonmaakindustrie. We waren bezig met kleine initiatieven, maar nu wordt het de basis."

De laatste jaren zijn er meer merken op de markt gekomen die claimen minder belastend te zijn voor het milieu, zoals Ecover en Marcel's Green Soap. Ze maken gebruiken van plantaardige grondstoffen in plaats van aardolie. De grote merken beginnen die trend nu te volgen. Unilever gaat de samenstelling van producten als Cif, Robijn, Glorix en Omo aanpassen.

Niet duurder

"Dit is een groeistrategie", zegt Ter Kulve. "Als wij de grote merken duurzamer kunnen maken en het niet duurder maken, dan leidt dat tot groei. Daarnaast gaan overheden CO2 en plastic belasten en door het er zelf uit te halen, loop je daarop vooruit. Bovendien willen mensen niet werken voor een vies bedrijf, maar meewerken aan een oplossing voor de klimaatcrisis."

In 2008 deed Unilever ook een poging om de milieudruk te verminderen, maar toen was het plan voornamelijk om wasmiddel efficiënter te maken zodat er kleinere porties per wasbeurt nodig waren.