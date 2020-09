Petitie tegen 'pedopartij' ruim 360.000 keer ondertekend

In januari werden huiszoekingen in de huizen van De Jonge en Maatman uitgevoerd door de politie, is ook te lezen in het partijprogramma.

In februari werd het huis van Maatman belaagd nadat hij in het NTR-programma Danny­­ op straat was geïnterviewd. Daarin zei hij dat kinderen zelf moeten kunnen zeggen of ze seks willen. "We moeten er weer naartoe dat seks niet iets heel vreemds is.". "Ook met kinderen?", vroeg Danny Ghosen. Maatman: "Ja, ook. (...) Een kind van 2 of 3 jaar oud kan zeggen dat het zin heeft in een ijsje of naar de speeltuin wil. Dit is hetzelfde."