Oppositie fel over publicatie nieuwe foto's Grapperhaus

Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over het coronabeleid. Daarin zal het ook over de positie van Grapperhaus gaan. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is die er door de nieuwe foto's niet beter op geworden.. Tot vandaag waren de coalitiepartijen en de linkse oppositie "niet uit op het politieke hoofd van de minister", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij zei daarbij dat de minister van Justitie en Veiligheid tot nu toe "best wat krediet in de Kamer" had. "In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij niet heel veel problemen op zijn ministerie veroorzaakt. Maar het wordt nu moeilijker om hem op zijn plek te houden."

Minister De Jonge wilde vanmorgen niet reageren op de nieuwe publicatie over Grapperhaus: