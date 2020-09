Proces Charlie Hebdo-terroristen begint: 'Ik leef hier voor altijd mee'

Michel Catalano heeft nog steeds elke ochtend een knoop in z'n maag wanneer hij zijn drukkerij binnenloopt. Het is de plek waar meer dan vijf jaar geleden, op 9 januari 2015, twee zwaarbewapende mannen binnenvielen. Het waren de terroristen Said en Chérif Kouachi, voortvluchtig na de aanslag op tijdschrift Charlie Hebdo enkele dagen eerder.

"Hoe kwamen ze aan die wapens? Waarom kon dat zo makkelijk? En hoe kwamen ze bij mij terecht?" Tot op de dag van vandaag heeft Catalano meer vragen dan antwoorden. De drukker hoopt dat daar de komende weken verandering in komt, tijdens het proces over de aanslagen. Dat begint vandaag in Parijs.

Correspondent Frank Renout bezocht Catalano in zijn vernieuwde drukkerij. Hij sprak met hem over de gebeurtenissen die negende januari, en zijn herinneringen daaraan: