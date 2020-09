Amsterdam betaalt prijs voor decennia achterstallig onderhoud kademuren

De gevolgen werden de afgelopen jaren zichtbaar: in 2017 was er bijvoorbeeld een enorm 'sinkhole' aan de Marnixstraat, in 2018 stortte een kademuur in aan de Nassaukade. Vorig jaar begon de stad met het in kaart brengen van 829 oude bruggen in de binnenstad. Van de 21 die sindsdien volledig werden onderzocht, waren er tien zo slecht aan toe dat ze direct versterkt moesten worden. Ook alle 80 verdachte kademuren die werden onderzocht, bleken toe aan vernieuwing.

Nog 20 jaar om alles op te knappen

Dijksma: "We zijn vorig jaar gestart met met een omvangrijk programma om de komende jaren al dat achterstallig onderhoud op te lossen. Maar we hebben zo'n 200 kilometer kademuur om te onderzoeken, en ruim 800 bruggen. We gaan nu acht keer sneller werken dan hiervoor om alles op te knappen, maar dan nog doen we er zo'n 20 jaar over." Tot 2023 is er 300 miljoen euro voor uitgetrokken om de problemen op te lossen, maar om alles op te lossen is waarschijnlijk zo'n twee miljard nodig.

Technische innovatie kan al een hoop oplossen, zegt Dijksma: "Tegenwoordig kunnen we met röntgenstraling vastleggen waar er beweging zit in in kademuren, bijna tot op de millimeter. En we kunnen ook steeds beter met duikers onder water kijken wat er precies gebeurt."

Er worden al regelmatig parkeerplekken of bomen weggehaald, als er een zwak gedeelte ontdekt wordt, of bruggen afgesloten. Maar nog steeds kan een ongeluk zoals aan de Grimburgwal overal gebeuren, zegt Dijksma: "Het is een race tegen de klok. Het is onvoorspelbaar waar iets misgaat. Zo'n sinkhole kan overal ontstaan."