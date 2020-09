DJ Erick Morillo ('I like to move it') dood aangetroffen

De Colombiaans-Amerikaanse dj en producer Erick Morillo is overleden. Entertainmentwebsite TMZ meldt op basis van politiebronnen dat zijn lichaam is gevonden in Miami Beach. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Morillo (49) wordt gezien als een van de vormgevers van de jaren 90-house.

Veruit zijn grootste hit is de danceplaat I Like to Move It, die hij samen met producer Ralph Muniz en rapper Mad Stuntman onder het pseudoniem Reel 2 Real uitbracht. Het nummer stond in het voorjaar van 1994 bovenaan de Nederlandse top-40. Later werd de oorwurm gebruikt voor de animatiefilm Madagaskar.