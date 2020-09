Minister houdt, corona of niet, vast aan opening Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen is niet van plan vanwege de coronacrisis de opening van Lelystad Airport af te blazen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat de huidige crisis en de terugloop van het vliegverkeer geen redenen zijn om een streep door haar plannen te zetten. "De luchtvaart is behoorlijk ingestort, maar we moeten de huidige situatie niet als de maat der dingen nemen", sprak ze in de Tweede Kamer.

Oppositiepartijen GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren vinden dat het kabinet nu al moet stoppen met het plan om vakantievluchten van Schiphol in de toekomst te laten landen en vertrekken vanaf Lelystad in de provincie Flevoland. De opening is al vier keer om verschillende reden uitgesteld, zoals de stikstofcrisis.

Voorspellen

De vraag is nu of een extra luchthaven wel nodig is als er door de coronacrisis veel minder gevlogen wordt. De minister zegt dat nu niet te voorspellen is hoe de luchtvaart zich na de coronacrisis ontwikkelt. Ook heeft Schiphol nog geen meldingen gehad van luchtvaartmaatschappijen die van hun landingsrecht, slot genoemd, afzien. "Het langetermijnbeleid gaan we niet op basis van crisisbeleid wijzigen", stelt de minister.

Het is de bedoeling dat Lelystad Airport in november 2021 open gaat.