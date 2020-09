Toezichthouder ziet bijna geen 'plofkip' meer in de supermarkt

In de supermarkt is het aanbod van duurzame kip groter dan ooit. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert na eigen onderzoek dat de zogenoemde plofkip bijna helemaal uit de schappen is verdwenen.

Het marktaandeel van kippenvlees met een onafhankelijk keurmerk is in de periode 2014-2018 bijna verdubbeld. Consumenten kiezen steeds vaker voor kip met bijvoorbeeld het Beter Leven Keurmerk, stelt de toezichthouder.

Zulke keurmerken hebben volgens de ACM een grote rol gespeeld bij de keuze van bedrijven en supermarkten om over te schakelen op duurzamer kippenvlees. "De ACM moedigt het gebruik van dat soort keurmerken aan bij de verdere verduurzaming van de voedselketen", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Het onderzoek toont volgens de waakhond aan dat supermarkten niet per se concurrentiebeperkende afspraken hoeven te maken om tot duurzamere kip in de schappen te komen.