Verstandelijke beperking vaak niet herkend: 'Al die jaren op mijn tenen moeten lopen'

Onbegrip, lage cijfers en zelfs straf. Andries Lever heeft het allemaal meegemaakt. Leraren en stagebegeleiders zagen niet dat hij best wilde leren, maar dat het gewoon niet goed lukte. "Ik eindigde met een 2 op mijn diploma. Terwijl ik heel goed in de praktijkvakken was."

Andries, inmiddels 35, is niet de enige met een licht verstandelijke beperking die het moeilijk had. Nog steeds lopen veel mensen aan tegen problemen doordat hun beperking niet wordt herkend of erkend, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen minder goed informatie opnemen, begrijpen en onthouden. Ook hebben ze moeite met het overzien van hun gedrag op anderen. Daardoor kunnen conflicten ontstaan. "Werkgevers kunnen denken dat ze iemand hebben die slordig is, of lui, of iemand die niet wil, terwijl dat niet zo is", legt Lisa Putman van het SCP uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Het lukt gewoon niet."