Van Engelshoven en universiteiten willen meer diversiteit hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven komt vandaag, samen met organisaties in het hoger onderwijs, met een actieplan om universiteiten diverser te maken. Op de instellingen werken nu nog te veel witte mannen en dat moet anders, vinden ze.

Van Engelshoven zei in het NOS Radio 1 Journaal dat "de wetenschap niet altijd een veilige werkomgeving" is. Ze wees op "nare incidenten met intimidatie van vrouwelijke medewerkers" en zei dat een diverser samengestelde werkomgeving daartegen kan helpen.

Preventie

De minister spreekt met de universiteiten af dat er dit jaar nieuwe streefcijfers komen voor het aantal vrouwelijke hoogleraren dat in 2025 op universiteiten moet werken. Verder komt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) met een advies over preventie van ongewenst gedrag en intimidatie in het onderzoek.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt vanaf 2021 12,5 miljoen euro beschikbaar voor een 'impulsprogramma' gericht op Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen.