Inwoners Loppersum en Appingedam kunnen vergoeding waardedaling aanvragen

Huiseigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam kunnen vanaf vandaag een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van hun huis. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft daar een rekenmethode voor vastgesteld.

De waardedalingsregeling wordt in fases ingevoerd omdat de aantallen zo groot zijn. Ruim 120.000 Groningers kunnen een vergoeding voor de lagere waarde van hun huis krijgen. Huiseigenaren in Loppersum en Appingedam zijn als eersten aan de beurt omdat daar de meeste schade wordt gemeld.

De woningen zijn in de praktijk de afgelopen acht jaar wellicht niet in prijs gedaald, maar de waarde is vergeleken met andere plekken in Nederland minder gestegen door de aardbevingsproblematiek. Dat verschil wordt nu gecompenseerd.

RTV Noord schrijft dat de waardedaling wordt bepaald per postcodegebied, met een maximum van 18,4 procent op bepaalde plekken in Loppersum. Dit percentage is het verschil tussen de huidige waarde van een woning met de waarde die de woning had moeten hebben.

Immateriële schade

De compensatieregeling vervangt de huidige regeling, waarbij huiseigenaren alleen een vergoeding kunnen claimen bij de NAM als ze hun huis verkopen. In de nieuwe regeling komen alle huiseigenaren in aanmerking voor compensatie.

De regeling is een van de schadevergoedingen die bij het IMG kunnen worden geclaimd. Een vergoeding voor fysieke schade kon al worden aangevraagd en begin volgend jaar komt daar ook de vergoeding voor immateriële schade bij.