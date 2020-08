Scholen nu al bezorgd over winter: 'Klas naar huis sturen onvermijdelijk'

Schooldirecteuren maken zich zorgen over het tekort aan personeel, nu in het hele land het schooljaar weer van start is gegaan. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt op basis van een peiling onder 600 directeuren dat 83 procent van hen daarover bezorgd is.

De schoolleiders, overwegend directeuren in het basisonderwijs, wijzen erop dat het al langer bestaande lerarentekort wordt verergerd door de coronacrisis. Zo zijn docenten uit de risicogroep afwezig en blijven ook mensen met milde klachten uit voorzorg thuis.

"Sommige scholen moeten daarnaast leraren missen omdat ze langer dan 48 uur wachten op een test of de uitslag en daardoor niet inzetbaar zijn", zegt AVS-voorzitter Van Haren. Ze sluit zich daarom aan bij het pleidooi van de onderwijssector om het onderwijs voorrang te geven bij coronatests.

Als dat niet gebeurt, dreigen volgens Van Haren met de winter in aantocht grote problemen. "Er is door het lerarentekort al nauwelijks vervanging. En zeker als het straks wat kouder wordt en er bij leraren meer verkoudheden spelen, kun je dan niet anders dan klassen naar huis sturen."

Thuisonderwijs

Uit de peiling komt naar voren dat het 87 procent van de scholen is gelukt om alle klassen de volle lestijd naar school te laten komen. Op 14 procent wordt nog enige vorm van thuisonderwijs verzorgd.

Van een mondkapjesverplichting, zoals die op enkele scholen geldt, zijn maar weinig schoolleiders voorstander. 4 procent vindt dat een goed idee.