Morgen weer corona-persconferentie kabinet

Premier Rutte en minister De Jonge houden morgenavond weer een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Het is dan 1 september, ongeveer zes maanden na de eerste uitbraak van het virus.

Het kabinet vindt het een logisch moment om toe te lichten waar we nu staan, ook in vergelijking tot de ons omringende landen, zeggen ingewijden.

Vermoedelijk gaan Rutte en De Jonge ook in op de regels voor zangkoren, nachtclubs en discotheken. Zangkoren kunnen nu alleen met anderhalve meter afstand tussen de zangers repeteren en optreden. Nachtclubs en discotheken liggen grotendeels stil vanwege de pandemie. Vrijwel zeker worden de maatregelen voor nachtclubs en discotheken verlengd. Premier Rutte was afgelopen vrijdag al niet optimistisch over een versoepeling.

De persconferentie staat voor morgenavond 19.00 uur gepland. Hij wordt live uitgezonden door de NOS.