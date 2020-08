India heeft hoogste aantal nieuwe corona-besmettingen per dag

Het aantal corona-besmettingen in India loopt in rap tempo op. Sinds dit weekend is India (met bijna 1,4 miljard inwoners) het land met het hoogste aantal nieuwe besmettingen per dag. Een record dat de afgelopen tijd nog in handen was van de Verenigde Staten (331 miljoen inwoners). Toch gaat de Indiase regering de coronamaatregelen verder versoepelen.

Aan het begin van de coronacrisis leek India het virus redelijk onder controle te hebben. Strenge maatregelen werden ingesteld en er kwam een strikte lockdown. Toch sloeg het virus hard toe in de megasteden Mumbai en Delhi. En inmiddels verspreidt het zich steeds meer over het platteland.

Juist daar kunnen mensen het gevecht tegen corona maar moeilijk aan, zegt correspondent Aletta André: "De zorg is daar zwaar ondermaats. Er zijn slechte voorzieningen in ziekenhuizen en er is een tekort aan artsen. Ze waren niet op het virus voorbereid."

Record

Gisteren kwamen er binnen 24 uur 78.761 nieuwe coronapatiënten bij in India. Daarmee breekt het Aziatische land het oude record van 77.299 nieuwe besmettingen dat eind vorige maand in de Verenigde Staten werd vastgesteld.

Volgens André heeft de toename ook te maken met het feit dat er meer wordt getest: "Een maand geleden werden er nog zo'n 300.000 mensen per dag getest. Nu is dat dagelijks een miljoen."

Ondanks de toename van het aantal besmettingen worden er maatregelen afgezwakt.. Zo mogen er vanaf volgende maand 100 mensen samenkomen voor culturele- of sportevenementen. En gaan in de grote steden de metro's weer rijden.

Ook wil de regering dat de toelatingsexamens voor vervolgopleidingen deze week gewoon doorgaan. Zo'n 2,4 miljoen studenten moeten zo'n examen doen. Die worden normaal gesproken in het voorjaar afgenomen, maar zijn vanwege corona al twee keer verzet. De regering wil de toetsen dit keer wel door laten gaan, maar veel studenten zien dat niet zitten en kwamen afgelopen week in opstand.