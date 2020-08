VS stopt met afname beademingsapparatuur Philips, streep door contract

De Amerikaanse overheid heeft een contract voor de levering van beademingsapparatuur door Philips stopgezet. Het Nederlandse technologiebedrijf meldt dat in een verklaring. Wat de reden daarvoor is, blijft in het bericht onduidelijk.

In april tekenden de Amerikanen een contract voor de levering van 43.000 beademingsapparaten van Philips, voornamelijk bedoeld om corona-patiënten op de intensive care te beademen. De levering zou in stappen plaatsvinden tot en met december dit jaar.

Maar de Amerikaanse overheid maakt daar nu vroegtijdig een eind aan. Het Nederlandse bedrijf zal de leveringen die voor deze maand gepland stonden nog afmaken. Daarna stopt het.

Honderden miljoenen euro's

In totaal heeft Philips eind deze maand dan 12.300 beademingsapparaten aan de Amerikanen geleverd, wat betekent dat door de levering van de overige ruim 30.000 machines een streep gaat. In totaal was het contract 646,7 miljoen dollar waard, zo'n 543,5 miljoen euro.

Waarom de Amerikaanse overheid de apparaten nu toch niet wil hebben, is niet duidelijk. Philips-topman, Frans van Houten zegt er niets over in de verklaring.

'Teleurgesteld'

Het lijkt voor het bedrijf zelf als een verrassing te komen. "Tot op de dag van vandaag hebben we geleverd wat we beloofden", zegt Van Houten. Hij wijst erop dat Philips door de grote vraag naar beademingsapparaten flink geïnvesteerd heeft in de productie, die is verviervoudigd.

Van Houten: "We hebben honderden nieuwe collega's aangenomen voor onze fabrieken in de VS en hebben onze toeleveranciers gevraagd om een enorme extra inzet, allemaal in reactie op de covid-19 pandemie." Hij zegt dan ook teleurgesteld te zijn, zeker gezien de enorme inspanning die geleverd is.