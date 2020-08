Klein houten schilderij mogelijk toch van Rembrandt

Van Camp heeft altijd vermoed dat het paneel uit haar museum in Oxford mogelijk toch van de hand van Rembrandt komt, of in ieder geval van zijn 'school'. "Dit is precies wat Rembrandt doet", zegt ze tegen de The Guardian. "Hij schildert de hoofden van oude mannen met melancholische en in gedachten verzonken blik, op kleine houten panelen. Dat is typisch Rembrandt in 1630, toen hij werkzaam was in Leiden."

Van Camp liet het werk onderzoeken door Peter Klein, een specialist in jaarringen in hout. Uit zijn onderzoek bleek dat het houten paneel van dezelfde eikenboom afkomstig is als Andromeda van Rembrandt, dat in het Mauritshuis in Den Haag hangt, en van het hout waarop Portret van een oude vrouw is geschilderd door Jan Lievens. Daarop zou de moeder van Rembrandt zijn afgebeeld. Beide werken zijn gemaakt in 1630, toen zowel Lievens als Rembrandt in Leiden werkzaam waren.

Of hiermee het bewijs geleverd is dat het ook echt om een Rembrandt gaat, moet verder onderzocht worden. "Het is heel spannend", aldus Van Camp.