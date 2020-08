Corona laait weer op in Libanon, maar heeft voor inwoners geen prioriteit

Een van de ziekenhuizen die door de explosie werd verwoest is het Karantina. De Zweedse arts Johan von Schreeb, die werd ingevlogen om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij te staan neemt er de schade op. "Ik denk dat we aan het begin van een tsunami staan. Het systeem is nu overbelast. Er is veel angst. Daarom is internationale steun nu zo hard nodig, als boost voor de moraal en de capaciteit," zegt hij. Ook de corona afdeling, die net gereed was, ligt door de explosie in puin.

Samen met drie internationale teams kijkt von Schreeb hoe hij het beste kan helpen. Ze nemen hun corona-ervaring uit eigen land mee: "Die know-how helpt ons de crisis hier beter te managen. Nu er steeds meer besmettingen zijn, wordt het een alsmaar grotere uitdaging voor het gezondheidssysteem."

Von Schreeb en zijn team lopen dagelijks mee in verschillende ziekenhuizen. "We zijn er om half acht voor de ochtendronde, we volgen ze in hun werk, we luisteren naar hun problemen en we kijken waar we kunnen helpen. Een groot deel van de dokteren en verplegers zijn uitgeput. Door hier te zijn en ze bij te staan in de ziekenhuizen geven we ze een morele boost zodat ze weer verder kunnen met hun werkzaamheden in deze zware tijden."