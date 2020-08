In Zweden denken ze dat het ergste voorbij is, dus keert het normale leven terug

De keuze om zo weinig mogelijk in te grijpen met coronaregels en wetten is volgens Frans toch verstandig: "In andere landen zijn er oplopende conflicten tussen de autoriteiten die de besmetting proberen te stoppen, en de bevolking die weer wil werken en het dagelijks leven wil oppakken. Dat is problematisch. Ik denk dat het belangrijk is dat er in Zweden een wederzijds vertrouwen bestaat tussen de bevolking en de autoriteiten."

De Zweden houden zich volgens Frans vrij goed aan de gedragsregels, waardoor er nieuwe sociale normen zijn ontstaan. "Ik merk het in mijn eigen omgeving. Ik werk nu bijvoorbeeld op een andere manier, bezoek geen conferenties en ga niet naar sociale bijeenkomsten. En mijn ouders heb ik deze zomer wel bezocht, maar alleen buiten en op afstand."

'Tijdens deze pandemie is er geen tijd voor gezeur'

Ook op de basisschool Björngårdsskolan in hartje Stockholm heerst er optimisme. "We kennen het klappen van de zweep", zegt rector Anton Gustavsson. Zijn school bleef net als de rest van de openbare basisscholen vanaf het begin van de uitbraak doordraaien.

"Natuurlijk was er ook bij ons veel nervositeit in het begin", vertelt hij. "Sommige ouders durfden hun kinderen niet naar school te sturen." Dat was zwaar voor de leraren, die niet alleen de verantwoordelijkheid hadden voor de kinderen die naar school kwamen, maar tegelijkertijd online les aan de thuisblijvers moesten geven. Gustavsson: "We bleven bellen naar de ouders die hun kinderen thuishielden. En nu gaan alle kinderen weer naar school."