Astrid Kersseboom wint De Slimste Mens

Presentator van het NOS Journaal Astrid Kersseboom is dit seizoen de winnaar van de kennisquiz De Slimste Mens. In de eindstrijd nam ze het op tegen operazangeres Francis van Broekhuizen en commentator van NOS Sport Jeroen Grueter.

Het programma van omroep KRO-NCRV wordt gepresenteerd door Philip Freriks. Historicus Maarten van Rossem is jurylid. Elke aflevering strijden drie BN'ers tegen elkaar.

In de finale ging de strijd lange tijd gelijk op. Francis van Broekhuizen viel als eerste af, omdat ze struikelde over een vraag over panda's. Daarna namen Grueter en Kersseboom het tegen elkaar op. "Een NOS-aangelegenheid", stelde presentator Freriks. Astrid Kersseboom wist uiteindelijk Jeroen Grueter te verslaan met een kennisvraag over het Britse gerecht fish and chips.

Populariteit

De Slimste Mens loopt al zestien seizoenen en blijft aan populariteit winnen. Donderdag boekte de halve finale van het programma met 1.985.000 kijkers een kijkcijferrecord. Een woordvoerder van omroep KRO-NCRV zegt dat het dit seizoen makkelijker was om deelnemers te vinden.

"Door corona was het makkelijker om BN'ers te strikken, omdat de agenda van veel mensen minder vol zat. Dat maakt dat we een gevarieerde groep deelnemers hadden en dat verklaart volgens ons deels de populariteit."

Jeroen Grueter toont zich op Twitter een sportieve verliezer: