DDoS-aanval legt Zeeuwse provider plat

De Zeeuwse internetprovider Delta kampt met een grote storing. Vanaf 11.00 uur vanochtend is het vrijwel onmogelijk om op het netwerk te komen. Ook telefoneren of televisie kijken via Delta is voor tienduizenden Zeeuwen onmogelijk.

Delta-woordvoerder Levi Bosselaar spreekt over een DDoS-aanval. "Een DDoS-aanval komt wel vaker voor bij ons", zegt hij bij Omroep Zeeland. "Maar een aanval in deze vorm en grootte hebben we nog nooit meegemaakt. De aanval is nog altijd bezig. Daarom is het ook nog niet bekend hoe lang de storing duurt."

Gericht op adresboek

Bij een gerichte DDoS-aanval krijgen de servers van een website opeens heel veel data te verwerken. Daardoor wordt de site onbereikbaar voor andere bezoekers. Bosselaar zegt dat de aanval zich specifiek richt op het onderliggende domain-name-system, zeg maar het adresboek van internet. "Dat verklaart waarom staande verbindingen gewoon blijven staan, maar het misgaat als je naar een andere website gaat", aldus de woordvoerder.

Geen losgeld geëist

Delta werkt door heel Nederland, maar het lijkt erop dat vooral de klanten in Zeeland met de storing te maken hebben. Waarom dat zo is, kan Bosselaar niet verklaren. Delta is volgens hem niet van tevoren bedreigd. Er zou ook geen losgeld zijn geëist.

DDoS-aanvallen vinden geregeld plaats. Dit voorjaar werd in Breda een 19-jarige man opgepakt die ervan werd verdacht op 19 maart de websites MijnOverheid.nl en Overheid.nl met een DDoS-aanval te hebben platgelegd.

Volgens het cybercrimeteam van de politie zijn het vaak jongeren die een zo'n aanval doen, uit verveling, voor de kick of als uitdaging om te zien of het ze lukt om een site plat te leggen. Ze realiseren zich vaak niet dat hun een grote schadeclaim boven het hoofd hangt als ze door de politie achterhaald worden.