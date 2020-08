Uitvaartverzekeraar Yarden mocht polisvoorwaarden eenzijdig veranderen

Uitvaartverzekeraar Yarden mocht de voorwaarden voor een uitvaartverzekering die alle kosten dekte zonder instemming van de klant wijzigen. Het bedrijf heeft anders onvoldoende buffers om in de toekomst aan de financiële verplichtingen die in de wet staan, te voldoen. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Zo'n 380.000 klanten hebben in het verleden zo'n verzekering afgesloten. Die keert niet een bepaald bedrag uit, maar vergoedt alle kosten van een uitvaart, van kist tot cake.

Yarden had onvoldoende rekening gehouden met kostenstijgingen en kwam daardoor in zwaar weer. Om ondergang te voorkomen, moesten klanten daarom vanaf 1 januari 2020 toekomstige kostenstijgingen zelf gaan betalen.

Meer dan 120 klanten dienden een klacht in bij het KIFID. Dat oordeelt dat de wijziging van de voorwaarden ook in het belang van de klant was: bij een faillissement is hij nog slechter af.