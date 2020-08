Holland Casino zwaar in het rood, 'op zoek naar oplossingen'

Holland Casino heeft het afgelopen halfjaar een verlies gemaakt van ruim 28 miljoen euro. De casino's waren maandenlang gesloten vanwege het coronavirus. De eerste maanden van het jaar was het juist drukker in de casino's, maar over de hele periode liep de omzet met bijna 60 procent terug.

De casino's zijn weer open, maar er kunnen nu veel minder mensen terecht. Zo'n 30 procent van het maximum aantal bezoekers kan naar binnen.

"Onze cijfers over de tweede helft van het jaar zullen door alle noodzakelijke beperkende maatregelen ook niet goed zijn", waarschuwt directeur Erwin van Lambaart. "Wij bekijken daarom momenteel hoe we als bedrijf financieel gezond en toekomstbestendig blijven in deze lastige periode." In december verwacht hij daar meer over te kunnen vertellen.

Miljoenen van de overheid

De aandeelhouder van de casino's is de Nederlandse overheid. Die kreeg de afgelopen jaren een deel van de winst overgemaakt, maar het lijkt erop dat er over 2020 niets te geven valt.

Om Holland Casino tegemoet te komen zag de overheid af van de winstuitkering die over 2019 zou worden betaald. Dat ging om een bedrag van maximaal 68 miljoen euro.

De casino's hebben ook steun gekregen van de overheid uit de NOW-regeling. Via die regeling is een deel van de salarissen van werknemers door de overheid betaald. Uit de eerste regeling ontving Holland Casino bijna 32 miljoen euro aan steun. Het gokbedrijf heeft bijna 4000 medewerkers.