Bonus voor personeel in zorg, geen verlaging winstbelasting voor grote bedrijven

Er komt geen loonsverhoging voor zorgmedewerkers, maar ze kunnen volgend jaar wel op een 'coronabonus' rekenen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in De Telegraaf. Het zou gaan om een eenmalige bonus van 500 euro.

Grote bedrijven krijgen te maken met een tegenvaller: de winstbelastingen voor hen worden niet zoals aangekondigd verlaagd, maar blijven intact.

De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor kleine ondernemers, wordt in stappen verder afgebouwd met een tijdelijke compensatieregeling, zeggen bronnen tegen de NOS.

Coalitiepartijen overlegden de afgelopen dagen over de begroting voor 2021 en het derde steunpakket voor de coronacrisis en daar zijn deze afspraken uit gekomen.

Het kabinet is nu nog in beraad, later vandaag overleggen de ministers Koolmees en Wiebes met de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers. Premier Rutte denkt dat zij kunnen instemmen met de voorgenomen maatregelen.