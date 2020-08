Olifanten in Poolse dierentuin krijgen cannabis tegen stress

De dierentuin in Warschau gaat zijn drie olifanten medicinale cannabis geven om te kijken of dit de stress bij de dieren vermindert.

De leider van de kudde overleed onlangs. Sindsdien zijn de overgebleven olifanten ontregeld, met name het driejarige Afrikaanse vrouwtje Fredzia. "Zij reageerde vreemd. Je kon zie dat ze verdriet had en depressief was", zegt dierenarts en hoofd onderzoek Agnieszka Czujkowska tegen de BBC. Stress bij de dieren is meetbaar in hun hormoonspiegels, en ook zichtbaar in hun gedrag.

"In tegenstelling tot wat sommigen denken, roken de olifanten geen waterpijp en zullen ze ook geen enorme hoeveelheden wiet krijgen die bij hun formaat passen", zegt Czujkowska tegen persbureau AFP.

Paarden en honden

De olifanten krijgen het middel toegediend met een dosis olie via hun voer en rechtstreeks in hun bek. Dit heeft een ontspannende werking en is niet schadelijk, zegt Czujkowska. "We proberen een natuurlijk alternatief te vinden voor de bestaande manieren om stress te bestrijden, met name voor medicijnen." Medicinale cannabis wordt al wel toegediend aan paarden, katten en honden, maar volgens dierenarts Czujkowska is dit het eerste proefproject voor olifanten.

De dosis wietolie voor een olifant is vergelijkbaar met de dosis die bij paarden wordt gebruikt: maximaal driemaal daags twaalf druppels CBD-olie.