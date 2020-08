Eindrapport GGD: rol ventilatie bij uitbraak verpleeghuis blijft onduidelijk

Hoe konden 17 bewoners van zorginstelling De Tweemaster in Maassluis worden besmet met het coronavirus? Volgens de GGD gebeurde dat waarschijnlijk door een besmette bewoner en besmette medewerkers. Er waren vragen over de rol die het ventilatiesysteem heeft gespeeld, maar onderzoek van de GGD wijst uit dat beide zaken kunnen hebben meegespeeld.

Op een afdeling raakten twee maanden geleden in korte tijd 17 van de 22 bewoners en 18 van de 34 medewerkers besmet. Zes bewoners overleden.

De uitbraak ligt onder een vergrootglas, omdat in het ventilatiesysteem een lage concentratie virusdeeltjes werd gevonden. Volgens microbioloog Peter de Man heeft dat geleid tot besmettingen en heeft het RIVM die conclusie afgezwakt. Maar volgens de GGD zijn er geen harde conclusies te trekken over de vraag of het heeft geleid tot infecties in De Tweemaster.

Lichte klachten

De meest voor de hand liggende verklaring is dat personen covid-19 kregen door onderling contact, schrijven de onderzoekers.

In de pauzes droeg het personeel geen mondkapjes en werd er geen afstand gehouden. Ook bleken vijf medewerkers te hebben doorgewerkt met lichte klachten, die niet door hen werden herkend als coronasymptomen.

Onvoldoende ventilatie blijft een van de mogelijke besmettingsroutes, staat in het GGD-rapport. Een belangrijke kanttekening is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de rol van aerosolen. Het RIVM constateerde al dat het mogelijk is om blootgesteld te worden aan het coronavirus via kleine ademdruppeltjes die in niet-geventileerde ruimtes kunnen blijven hangen.

Het instituut voegt daar wel aan toe dat onduidelijk is in hoeverre die een rol spelen bij de overdracht van het virus. Het RIVM benadrukte steevast dat de grotere druppels, die bijvoorbeeld bij hoesten of niezen vrijkomen, een belangrijke factor zijn.