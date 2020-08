Vierde federale executie dit jaar in VS, meer dan de afgelopen 56 jaar samen

De Amerikaanse federale overheid heeft met executie van een vierde terdoodveroordeelde dit jaar nu meer executies uitgevoerd dan in de 56 jaar daarvoor. Lezmond Mitchell (38) was veroordeeld voor de moord op een 9-jarige en haar oma. Hij is om het leven gebracht met een injectie.

De executie van Mitchell is de vierde door de federale overheid dit jaar. De andere drie waren in juli. Morgen staat de executie van nog een terdoodveroordeelde gepland, Keith Nelson.

In juli werd direct na een besluit van het Hooggerechtshof gevangene Daniel Lewis Lee geëxecuteerd, de eerste federale executie sinds 2003. De rechtbank had toestemming gegeven voor de executies van vier terdoodveroordeelden, terwijl een lagere rechtbank de executies eerder nog had verboden.

Federale executies kwamen jarenlang zelden voor. Enkele staten gingen de afgelopen jaren wel door met het executeren van terdoodveroordeelden, zoals in Texas. In ruim twintig Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft.

Protest indianenstam

Mitchell was de enige Native American die in een dodencel zat van de Amerikaanse federale overheid. Hij werd samen met een handlanger veroordeeld voor de moord op de oma en kleindochter in 2001. De oma had hen een lift aangeboden. Zij werd met 33 messteken om het leven gebracht. Ook het meisje werd op een zeer gewelddadige manier vermoord. Beide lichamen werden verminkt.

Tegen de doodstraf van Mitchell was protest aangetekend door leiders van indianenstam Navajo. Zij hadden president Trump opgeroepen de executie tegen te houden omdat het de stamcultuur en -soevereiniteit zouden schenden.