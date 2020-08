Nachtelijk coalitieoverleg over steunpakket en begroting, nog geen witte rook

De onderhandelingen tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en het kabinet zijn tot diep in de nacht doorgegaan. Op de agenda stonden het derde steunpakket voor de coronacrisis en de begroting voor 2021.

Premier Rutte is tevreden maar wilde er naar afloop nog niets over zeggen. "Het was een goed overleg. Over de inhoud hoort u donderdag of vrijdag meer."

Het kabinet moet nu aan de slag met alles wat er is besproken, zeggen bronnen. Rutte: "Alles is erop gericht om de gezondheidscrisis te bestrijden en te zorgen dat het land zo sterk mogelijk uit de crisis komt."

De ministers Koolmees en Wiebes zetten later vandaag hun overleg voort met de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers. Rutte denkt dat zij kunnen instemmen met de voorgenomen maatregelen.

Plannen uitgelekt

Gisteren lekten al onderdelen van de plannen uit. Zo wordt mogelijk de zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor kleine ondernemers, in stappen afgebouwd met een tijdelijke compensatieregeling.

De steunregeling voor zzp'ers (de 'TOZO') wordt verlengd tot 1 juli 2021, maar wordt strenger. Er komt naast de partnertoets, waarbij wordt gekeken naar het inkomen van de partner, ook een controle op het eigen vermogen van de zzp'er om voor de steun in aanmerking te komen.

Hoe de NOW-regeling - de compensatie voor salariskosten van bedrijven die minder omzet maken - eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel wordt de regeling versoberd. Nu wordt nog 90 procent van de salarissen vergoed, dat wordt in stappen minder.

De speciale steun voor flexwerkers die niet voor bijstand of WW in aanmerking komen verdwijnt. Die was al bedoeld als eenmalige tegemoetkoming.

En er komt een investering in de economie van 20 miljard euro voor de komende vijf jaar. Het gaat dan om innovatie en verduurzaming.

Complexe begroting

Minister Hoekstra van Financiën spreekt van een complexere begroting dan andere jaren. "Er moet heel wat gebeuren, want er is echt wel wat aan de hand."

Het nemen van financiële besluiten voor volgend jaar is een lastige opgave, zegt hij. "Als ooit de cijfers voor een volgend jaar onzeker zijn, dan is het nu wel."