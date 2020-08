Burgemeester: oproep van 'rel-influencers' direct blokkeren, besloten of niet

"Vanavond 21.00 uur bij het winkelcentrum, en we gaan rellen met de politie." Als het aan waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht ligt, worden dit soort oproepen tot opruiing en geweld direct van sociale media gehaald. Ook als de oproep in een besloten groep is gedaan.

Den Oudsten (PvdA) heeft minister van Justitie Grapperhaus gevraagd makkelijker toegang te krijgen tot besloten groepen en afgeschermde social media-accounts. Want een klein groepje influencers heeft via Instagram en Snapchat de rellen van de afgelopen tijd aangejaagd, zegt de burgemeester.

"We hebben vijf avonden op een rij gehad met een paar honderd jongeren op straat en dit was het patroon. Een beperkt aantal vloggers met duizenden volgers heeft blijkbaar zo veel invloed gehad." Drie mannen van 21, 22 en 26 jaar zijn de afgelopen tijd opgepakt voor opruiing. En daarmee is volgens de burgemeester de angel uit de rellen gehaald.

In deze video zie je een deel van de vernielingen in de nacht van 14 op 15 augustus: