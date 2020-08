CDA-bestuur: geen fouten in lijsttrekkersverkiezing, De Jonge de winnaar

In de stemprocedure voor de nieuwe lijsttrekker van het CDA zijn geen procedurefouten of systeemfouten ontdekt. Dat is de conclusie van het onderzoek dat het CDA-bestuur door een externe partij heeft laten uitvoeren.

Het bestuur had het onderzoek ingesteld nadat er twijfels waren ontstaan over de uitslag, waarbij CDA-minister De Jonge door de leden werd verkozen. Die twijfel is niet meer nodig, De Jonge is de terechte winnaar, is de conclusie van het onderzoek.

Twijfels

De echtgenote van een van de verliezende kandidaten, Kamerlid Pieter Omtzigt, had gemeld dat zij na het stemmen werd bedankt voor haar stem op De Jonge, terwijl zij dacht op haar echtgenoot te hebben gestemd. Zo kwamen nog vijf andere meldingen binnen, ook van mensen die dachten op De Jonge te hebben gestemd en werden bedankt voor hun stem op Omtzigt.

De derde kandidaat, staatssecretaris Mona Keijzer, vroeg na de twijfels ook om een nader onderzoek door externe partijen.

Het partijbestuur meldt nu dat dit onderzoek heeft uitgewezen dat de stem op een bepaalde kandidaat echt leidde tot de registratie van de stem op die kandidaat. De externe systeembeheerder heeft vastgesteld dat de codes op de stemformulieren geen fouten bevatten.

De zes 'verdachte' stemformulieren zijn door het onderzoeksteam bekeken, met de conclusie dat de registratie van de stem juist heeft plaatsgevonden en dat de melding "Bedankt voor uw stem..." overeenkwam met de kandidaat waarop was gestemd. Deze bevindingen zijn gemeld aan de notaris.