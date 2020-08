Zware windstoten van storm Francis leiden tot schade

Zomerstorm Francis, die sinds gisteravond over het land trekt, heeft op verschillende plekken tot schade en overlast geleid. Het gaat vooral om gevelschade, omgewaaide bomen en waterschade.

In Den Haag kwam een vrouw gedeeltelijk onder een boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan, waarna ze voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht.

In Heerhugowaard viel een bouwsteiger om. In Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. Het puin kwam op straat terecht. Rijnmond meldt dat er in de regio Rotterdam meer dan veertig meldingen van schade zijn. Twee bomen kwamen op auto's terecht.

Ook in Rotterdam richtte Francis schade aan: