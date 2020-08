Tientallen tips na filmpje van scheurende motorrijders

De politie heeft tientallen tips gekregen over het filmpje waarop motorrijders te zien zijn die met zeer hoge snelheid van Breda naar Rotterdam rijden. Onderweg scheuren ze andere weggebruikers van alle kanten voorbij. Sommige tips zijn veelbelovend, zegt een woordvoerder.

De motorrijders doen 11 minuten over de rit, terwijl de afstand ruim 40 kilometer is. Met de auto zou je daar een half uur tot drie kwartier over doen, meldt Omroep Brabant. Uitgaande van deze afstand zouden de motorrijders over het hele traject gemiddeld 218 kilometer per uur hebben gereden.