Consumentenbond: huismerk supermarkt steeds voordeliger

Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken wordt steeds groter, stelt de Consumentenbond na onderzoek. Was het verschil tussen een product van een A-merk en een huismerk in 2014 gemiddeld nog 24 procent, nu zijn huismerkartikelen gemiddeld 45 procent goedkoper.

Volgens de Consumentenbond zijn er uitschieters waar het prijsverschil oploopt tot 80 procent, bij bijvoorbeeld wasmiddelen en vaatwastabletten. Maar er zijn ook producten waar de prijzen nauwelijks van elkaar verschillen, zoals houdbare melk. Een enkele keer is een huismerk duurder dan het A-merk. "We kijken nadrukkelijk niet naar kwaliteit in dit onderzoek", aldus een woordvoerder.

Oplopend prijsverschil

Volgens de Consumentenbond groeit het prijsverschil tussen A-merk en huismerk elk jaar met zo'n 5 procentpunt: in 2018 was het onderlinge prijsverschil 36 procent, vorig jaar 40 procent en nu gemiddeld 45 procent.

Dit komt volgens een woordvoerder door de A-merken die vorig jaar weer duurder werden, maar ook doordat bij bijvoorbeeld Albert Heijn en Jumbo "het huismerk langzaam samensmelt met het goedkopere budgetmerk", waardoor de prijsverschillen oplopen.

Het gemiddelde prijsverschil tussen de A-merkproducten en de huismerken was het grootst (48 procent) bij de ketens Deen, Dirk, Vomar en Deka.

Meer A-merken in budgetsuper

De Consumentenbond vergelijkt de prijzen van supermarktketens sinds 2014 op een soortgelijke manier. Ditmaal koos de bond 125 producten bij vijftien ketens en bekeek hierbij het huismerk en het A-merk van een vergelijkbaar product.

Ook Aldi en Lidl zijn in het onderzoek meegenomen. "Die verkopen doorgaans per definitie budgetmerken, maar we zien in deze supermarkten ook steeds meer A-merken. Op die manier hoeven klanten die niet meer voor een speciaal merk bier naar een andere supermarkt", zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond.