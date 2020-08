Gier verwondt vrouw en baby na verkeerde landing tijdens vogelshow Avifauna

Twee toeschouwers van een roofvogelshow in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn zijn gisteren gewond geraakt na een incident met een gier. "Mijn moeder en dochtertje van vijf maanden werden aangevallen door de gier", laat moeder Kelly weten op Facebook.

De baby werd na het incident met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens haar moeder heeft ze "aardige verwondingen" aan het incident overgehouden. "Ze heeft 100.000 engeltjes op haar schouder gehad. Ook mijn moeder heeft nare verwondingen. Die zijn nagekeken en gehecht bij de huisarts."

De gier die in het publiek terechtkwam, is een vale gier. "Die vallen geen mensen aan", zegt Pamela Stolze van Avifauna tegen Omroep West. "Deze vogel vliegt al jaren mee in deze show. Het is een ervaren vogel. Er is nog niet eerder iets gebeurd." Volgens haar zette de gier de landing gistermiddag verkeerd in. "Daardoor kwam die niet op de paal achter het publiek maar in het publiek terecht."

Hierbij raakte de gier de grootmoeder op het hoofd en de baby zou in het gezicht zijn geraakt. "We zijn aan het uitzoeken hoe dit kon gebeuren. Deze gier doet voorlopig niet mee aan deze demonstraties. We nemen het zekere voor het onzekere."