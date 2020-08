Directe trein naar Londen rijdt vanaf eind oktober

Vanaf 26 oktober rijden er rechtstreekse treinen van Amsterdam en Rotterdam naar Londen. De Eurostar rijdt dan twee keer per dag tussen de steden, met een stop in Brussel. Vanuit Amsterdam is de reistijd iets meer dan 4 uur, vanuit Rotterdam 3,5 uur.

De komst van een rechtstreekse treinverbinding naar Londen is een paar keer uitgesteld. De laatste streefdatum was 30 april. "Door corona hebben we langer op de start moeten wachten, maar het aantal internationale reizigers zal geleidelijk weer toenemen", zegt NS-topman Roger van Boxtel over de nieuwe verbinding.

Omdat Groot-Brittannië niet bij het Schengengebied hoort, zijn op de stations van Amsterdam en Rotterdam speciale terminals gebouwd voor ticket- en ID-controles. Reizigers wordt gevraagd zo'n drie kwartier voor vertrek aanwezig te zijn.

Groot-Brittannië is na België, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk het vijfde land waar treinreizigers vanuit Nederland rechtstreeks naartoe kunnen reizen.

