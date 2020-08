Optiekketen GrandVision wint slag in brillenstrijd

Brillengigant EssilorLuxottica mag niet de administratie van GrandVision inzien. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam bepaald. EssilorLuxottica spande de rechtszaak aan omdat GrandVision - de Pearle-eigenaar die ze willen overnemen - afspraken omtrent de overname zou hebben geschonden. Er zou niet op transparante wijze zijn gecommuniceerd over het verlies in de coronamaanden en de veranderde strategie.

Het Italiaans-Franse EssilorLuxottica, producent van merken als Ray-Ban en Oakley, maakte vorig jaar bekend GrandVision te willen kopen. Om dat te doen zou het bedrijf het meerderheidsbelang van 76,7 procent van investeringsbedrijf HAL overnemen. Beide partijen waren enthousiast, maar corona heeft de verhoudingen verslechterd.

Behalve de rechtszaak die EssilorLuxottica heeft aangespannen, loopt er ook een procedure namens HAL en GrandVision, die zeker willen stellen dat de overname wel doorgaat. Er zijn vermoedens dat EssilorLuxottica de coronacrisis wil aangrijpen om betere voorwaarden of een lagere prijs uit de deal te slepen.

Verlies

Tijdens de coronacrisis heeft GrandVision volgens de beoogde nieuwe eigenaar de koers sterk gewijzigd en afspraken geschonden. GrandVision moest vanwege de lockdown zijn winkels enkele maanden sluiten, betaalde leveranciers later en schortte huurbetalingen op. In het eerste half jaar van 2020 maakte het bedrijf 212 miljoen euro verlies.

EssilorLuxottica liet deurwaarders beslag leggen op de administratie van HAL en GrandVision. Deze was bij een derde partij ondergebracht. Vandaag maakte de rechter dus bekend dat EssilorLuxottica geen toegang krijgt tot deze bedrijfsgevoelige informatie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er niet voldoende is bewezen dat GrandVision afspraken heeft geschonden.

Multinational

Het gaat niet om zomaar een deal. GrandVision werd vorig jaar nog op 7 miljard euro gewaardeerd. Het 76,7-procent-belang van HAL dat wordt overgenomen is dus meer dan 5,5 miljard euro waard. Loopt EssilorLuxottica weg van de overname zonder goede reden, dan moet het bedrijf 400 miljoen euro betalen.

HAL nam in 1996 een belang in Pearle Nederland. Inmiddels is de optiekketen gegroeid van 130 winkels naar een multinational met 7400 vestigingen.